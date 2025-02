Liberoquotidiano.it - "Basta dire che non sai nulla". L'ultimo sfregio di Kyrgios a Sinner è un caso

Livore, livore e livore. Nicksembra non trovare pace quando si tratta di Jannik. Nonostante l'accordo con la Wada e l'ufficialità della squalifica di tre mesi, il tennista australiano non ha smesso di pungere il numero uno sui social, dove ormai dalla scorsa estate pubblica quotidianamente sfoghi e risposte con riferimento alla vicenda scoppiata nel 2024. Questa voltaapprofitta di un post su "X" del francese Alexandre Muller per tornare all'attacco. "Test antidoping dopo aver finito a mezzanotte? Dai.", ha scritto Muller in un messaggio indirizzato all'Atp dopo il successo sull'argentino Etcheverry. E la risposta dinon è tardata ad arrivare: "che non saie sarà tutta colpa del tuo team, introvassero steroidi nel tuo corpo". Insomma, anche se il campione altoatesino non viene mai citato, il riferimento è chiarissimo.