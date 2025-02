Sport.quotidiano.net - Basket Serie B - Poule Promozione. Sba, esordio amaro . Oleggio troppo forte

Leggi su Sport.quotidiano.net

per la ScuolaArezzo nella seconda fase del campionato diB interregionale, quella della. In casa di, la formazione under 19 dell’Olimpia Milano, la squadra di coach Fioravanti ha tenuto botta fino a metà gara, poi ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’altissima intensità e le buone percentuali al tiro dei giovani terribili dell’aretino Michele Catalani, che si sono imposti 80-66 all’ultima sirena. Non è un caso se, in stagione regolare, ha conquistato 40 punti sui 44 disponibili e ha toccato una striscia utile di venti vittorie consecutive proprio grazie al successo sugli amaranto. L’avvio di gara comunque è equilibrato, con la Sba che riesce a replicare alle iniziative dei locali e a chiudere il primo quarto in vantaggio (19-20) grazie a due liberi di Lemmi.