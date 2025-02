Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C torna in casa il CUS Pisa Cosmocare con Bottegone

, 21 febbraio 2025 – Ad otto turni dal termine della regular season, entra nella fase decisiva per la salvezza, la stagione delCUS, fanalino di coda nel campionato diC. I ragazzi di coach Scocchera, a digiuno di vittorie da due mesi, incontrano nell’ordine, CUS Firenze, Sancat Firenze e Pontedera, un poker di gare, potenzialmente alla portata di Burgalassi e compagni, che dovranno fare più punti possibili per riuscire ad agguantare i play-out e continuare la lotta per non retrocedere. Domenica alle 18, al PalaCus di Via Chiarugi, è la volta di2001, attualmente al nono posto, ma innegativa da tre turni.– Reduce da una salvezza ottenuta ai play-out, come gli universitari, il2001, targato Valentina's Camicette, di coach Milani, ha confermato metà roster, rinnovando la restante parte, con arrivi importanti per la categoria come quelli del play Biagi, ex Prato, del play Calderaro, ex Monsummano, della guardia Catalano, da Agliana, dei lunghi Meacci e Giusti, ex Monsummano, e dei promettenti giovani, del vivaio pistoiese, Cecconi e Santi, che si aggiungono ai confermati esterni Magnini, Milani, alla guardia Mati e al pivot Cukaj.