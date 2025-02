Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, fa spicco la sfida al vertice tra GMV e Chimenti Livorno

Pisa, 21 febbraio 2025 – La sesta giornata del girone di ritorno nel campionato di2 è costellata di spareggi in vetta, significativi, anche se non ancora determinanti, per l’accesso ai play-off. Tra tutti spicca GMV-Polisportiva Nicola, in programma sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano, tra una delle capoliste, GMV, ed una delle seconde, mentre le altre due compagini in testa, Valdera e Rosignano, si scontreranno a Capannoli. Tra le pisane, nella parte più bassa della classifica, sono in trasferta IES e Cosmocare CUS Pisa, impegnate in scontri diretti per la salvezza, rispettivamente sui campi di Pontremoli e Versilia. GMV – Tornata al comando, dopo il netto successo nel derby con il Cosmocare CUS Pisa e la contemporanea sconfitta del battistrada Valdera con la Polisportivadi, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è attualmente a quota 26, insieme a Valdera e Rosignano, con due punti in più die Volterra, in una lotta per il raggiungimento dei play-off che diventa ogni turno più avvincente.