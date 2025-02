Oasport.it - Basket femminile, la Reyer Venezia affronta la RMB Brixia in Serie A1. Trasferta anche per Campobasso, turno di riposo per Schio

LaA1 diritorna in campo dopo la lunga pausa dopo la finestra delle Qualificazioni ad Euro2025 e la Final Four di Coppa Italia con la diciassettesima giornata in programma in questo fine settimana, dove la capolista Famila Wuberosserverà undi: presentiamo brevemente cosa ci attende.Nell’unico anticipo previsto domani sabato 22 febbraio alle ore 18:00 la Bertram Derthona Tortona ospita in Piemonte l’O.ME.P.S. Battipaglia per mantenere la quarta posizione, con la neo-promossa a quota 16 punti e a +2 sulla prima inseguitrice ovvero la Geas Sesto San Giovanni. Passando poi a domenica 23 febbraio, alle ore 16:00 la Dinamo Sassari attende al PalaSerradimigni l’altra neo-promossa Alpo Villafranca di Verona (Verona) con le sarde in decima posizione mentre le venete sono il fanalino di coda con solo una vittoria all’attivo.