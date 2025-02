.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi turno casalingo da sfruttare

Domenica pomeriggio 23 febbraio i cartai ospiteranno Piombino mentre per la formazionena al Palatriccoli ci sarà da sbrigare la pratica San SeveroVALLESINA, 21 febbraio 2025 – Terza gara in una settimana conche giocano in casa ospitando Piombino e San Severo.Peruna partita importante, uno scontro diretto per la salvezza. Una sorta di spareggio con il quintetto di Niccolai che dovrà affrontare la gara forti di quella fiducia che la vittoria esterna ha prodotto. Il coach ha dichiarato: “con Piombino vogliamo vincere e ribaltare il -3 dell’andata, perché a fine campionato potrebbero esserci cinque o sei squadre in un fazzoletto di punti e conteranno i dettagli, come gli scontri diretti e la differenza canestri, per evitare i playout o per entrare in un play-in”.