Baseball. San Marino, riparte l’avventura

Il Sancomincia a lavorare in vista della stagione agonistica che prenderà il via ad aprile. Allo stadio di Serravalle è stato celebrato mercoledì sera il raduno ufficiale, con le prime corse sul campo, il saluto a qualche nuovo arrivato e la rinnovata confidenza con gli attrezzi del mestiere. Dopo la riunione preparatoria del general manager Mauro Mazzotti e del manager Doriano Bindi, la squadra ha iniziato a lavorare sulla parte atletica. Il gruppo, come è di consuetudine in questo periodo, è a ranghi ridotti, con gli italiani presenti e gli stranieri che arriveranno invece nelle prossime settimane. C’era anche Lole Avagnina, per la prima volta nelle vesti di componente dello staff tecnico dopo la militanza in casacca sammarinese e il ritiro nel 2020. Quest’anno sarà il coach di prima base.