Oasport.it - Baseball, Alex Liddi: “La nazionale e il primo grande slam in MLB, momenti magici! Vorrei lavorare con i giovani”

Leggi su Oasport.it

Dopo aver annunciato il ritiro dall’attività agonistica, qualche settimana fa,ci ha tenuto a salutare ulteriormente la stampa e i tifosi che in questo lungo viaggioistico in giro per il mondo l’hanno sempre seguito.In una conferenza, a cui ha partecipato anche OA Sport, l’ex terza base ha toccato diversi argomenti: “Mi è piaciuto tutto – ha esordito – ho conosciuto Paesi, realtà, culture e devo ringraziare molte persone. Ilmi ha dato tanto, ora tocca a me aiutare i”.Introdotto dal presidente della FIBS, Marco Mazzieri (che perè stato di fatto un padre sportivo), l’atleta di Sanremo ha continuato: “Non dico che sapevo che prima o poi sarei arrivato in MLB, ma se mi guardo indietro credo che non mi sarei invece mai aspettato di giocare e vivere in così tanti Paesi diversi.