Bardella rinuncia al suo intervento al Cpac dopo il saluto romano di Steve Bannon

Jordanha scelto di non intervenire alla convention conservatrice di Washingtonildi. Come riportato dal Rassemblement National, il fedelissimo di Le Pen ha deciso di ritirarsi dall’eventogesto compiuto dall’ex stratega di Donald Trump. «Mentre non ero presente nella sala, uno dei relatori si è permesso, per provocazione, un gesto facente riferimento all’ideologia nazista», ha precisato, spiegando di aver preso la «decisione immediata di annullare l’previsto per questo pomeriggio».(X).: «Ë un ragazzo, ha letto quello che scrive la stampa mainstream sul mio discorso»La scelta dinon è passata inosservata, attirando la reazione di, che ha risposto in maniera critica alla sua. Interpellato da Le Point, l’ideologo di estrema destra ha commentato: «È un ragazzo, se ha annullato per quello che la stampa mainstream ha detto sul mio discorso, allora non è degno di guidare la Francia».