Bardella non è un uomo si fa la pipì addosso Bannon nazi ? Clamorosa bordata sul francese

Dopo il (presunto) salutosta al Cpac, il summit della destra americana in corso a Washington, Steverisponde alle polemiche attaccando frontalmente il leaderJordan, che ha deciso di disertare l'evento proprio in risposta alla "provocazione" dell'ex ideologo e strategia di Donald Trump. Il presidente di Ressemblement National e delfino di Marine Le Pen, ha sottolineato, è "un ragazzino, non è un", sono le dure parole diin un video pubblicato dal sito del settimanale Le Point. "Se è così tanto timoroso e si fa lacome un ragazzino, allora è indegno e non dirigerà mai la Francia", è la sentenza tombale di, secondo cui "solo gli uomini o le donne autoritari possono dirigere la Francia". L'ex consigliere di Trump ha poi negato che il suo gesto sia un'allusionesta: è stato "un saluto con la mano, come faccio sempre".