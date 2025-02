Ilfoglio.it - Bardella annulla l'intervento alla Cpac di Washington, dopo il saluto romano di Bannon. Pressioni su Meloni

Jordanha cancellato il suo, la convention dei Conservatori in corso a. Il presidente del Rassemblement National avrebbe dovuto prendere la parola nel pomeriggio, era in sala a, ma ha optato per il passo indietroche Steve, ideologo del trumpismo ed esponente dell'estrema destra americana, ha fatto ildal palco della convention. La convention è organizzata dal mondo Maga ("Make America Great Again") per festeggiare la vittoria alle presidenziali di novembre. E si dovrebbe concludere proprio con l'di Donald Trump. In scaletta anche un discorso di Elon Musk. Nella giornata di sabato anche la premier Giorgiadovrebbe partecipare, inviando un video messaggio che sarà riprodotto durante la convention.