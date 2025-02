Barbie? Troppo alta troppo bella troppo di tutto

Leggi su .com

Life&People.it Fascino? Non è questione di centimetri: parola di Polly Pocket. La minibambola firmata Mattel nell’anno del 35mo anniversario entra in diretta competizione con la più slanciata, eterea e phisically correct delle sue colleghe: miss.Via alle celebrazioni, anche al cinemaE la casa madre l’asseconda: per celebrare questo importante compleanno rilascia, oltre a confezioni “anniversary” già sul mercato (ce n’è perfino una ambientata ad Howgharts, con un Harry Potter in miniatura che fa impazzire amanti e collezionisti della saga), una serie infinita di gadgets, nuovi cofanetti trucco e naturalmente un film, del quale mira a fare un fenomeno da botteghino e di costume, né più né meno dell’ormai blasonatissimo, uscito nel 2023. La sfida è immane: la pellicola della Gerwig, con il suo miliardo e 385 mila euro di incassi, si è guadagnata un quindicesimo posto nella classifica dei film più visti nella storia del cinema.