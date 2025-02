Ilfogliettone.it - Barbara De Rossi e la brutta avventura della labirintite fulminante

De, attrice amatissima dal pubblico italiano, ha vissuto una recente esperienza che ha scosso profondamente la sua vita. Durante un collegamento con Monica Setta a “Storie di donne al bivio weekend”, programma in onda su Rai2 sabato 22 febbraio alle 15, ha raccontato i momenti di paura vissuti nei giorni scorsi. “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi”, ha rivelato la De, descrivendo i primi sintomi di quello che sarebbe poi stato diagnosticato come una.Un ricovero d’urgenza e la paura di morireLa situazione si è aggravata rapidamente, portandoDea dover ricoverarsi d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. “Il giorno dopo mi sono ricoverata e ho vissuto attimi di vera paura – ha detto l’attrice -.