Banda di giovani rapina una 90enne e si filma in diretta per i social | arrestati

, spietati e pronti a tutto per un video. Una gang composta da ragazzi di 17, 18 e 20 anni ha fatto irruzione in casa di un’anziana donna alla periferia Nord di Torino,ndola endo l’intero assalto.Leggi anche: Roma, 16enne accoltellato durante una tentataMinacce con la pistola e aggressione brutale“Dammi i soldi, giuro che ti ammazzo“, urlano mentre puntano una pistola alla tempia della vittima, una, seduta sul letto e terrorizzata. La donna viene bloccata in cucina, malmenata e scaraventata a terra. Tutto viene ripreso con un cellulare e pubblicato sui, in un’escalation di violenza che lascia sgomenti anche gli inquirenti.Il video suiha incastrato la gangGli stessiti che dovevano servire a vantarsi nelle chat di WhatsApp sono stati la chiave per identificare i quattrotori.