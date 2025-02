Tg24.sky.it - Bambina uccisa da un pitbull, le indagini su presunte “tracce di sangue ripulite" in casa

Emergono interrogativi sulle cause della morte di Giulia Loffredo, ladi 9 mesi che, secondo la versione del padre indagato per omicidio colposo, sarebbe stata sbranata daldi famiglia mentre dormiva nella suaad Acerra, in provincia di Napoli. L'abitazione, posta sequestro dalla scorsa domenica, sarebbe stata trovata pulita dagli inquirenti durante il sopralluogo. Stando alle dichiarazioni del legale del papà, Luigi Montano, l'appartamento nel quale è stato ritrovato il corpo senza vita della piccola sarebbe stato “ripulito dalledi” sul pavimento della camera da letto da qualcuno dei familiari del papà.