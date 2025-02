Bergamonews.it - Bambina del Bangladesh promessa sposa a un cugino di 25 anni: a processo i genitori

Bergamo. Aveva solamente 12quando la sua famiglia ha organizzato per lei una festa di fidanzamento incon unche aveva il doppio della sua età. Cresciuta a Bergamo, la ragazzina è stata costretta a partire quando frequentava le scuole medie.Era il 2019, la famiglia ha trascorso diversi mesi nel Paese d’origine e, in seguito alla cerimonia alla presenza dell’Imam, allaè stato imposto di vivere per un periodo nella casa del promesso sposo e di dormire con lui consumando rapporti sessuali. I due sarebbero convolati a nozze al compimento del 18esimo anno della, dato che dal 2017 ilha vietato il matrimonio tra minorenni.Passata l’emergenza Covid, la famiglia è rientrata in Italia e la ragazzina ha ripreso ad andare a scuola, dove si è confidata con le compagne e con un’insegnante.