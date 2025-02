Lapresse.it - Balneari, Tar Liguria respinge ricorso: proroga concessioni al 2027 non è valida

Il Tar dellaildeidi Zoagli, in provincia di Genova, in merito allaalleal. Il titolare di uno stabilimento di Zoagli aveva fatto ricordo contro il comune per l’annullamento della delibera di Giunta in merito al riordino delledemaniali e marittime, con scadenza al 31 dicembre 2023, stabilendo quindi che le stessepotessero essere messe a gara, secondo quanto previsto dalla Direttiva Bolkestein.I titolari dello stabilimento avevano invocato un “accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo dire lesino al settembre?. Il giudice amministrativo ligure, con il dispositivo depositato nella giornata di ieri, ha respinto ildeidi Zoagli.