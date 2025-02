Sport.quotidiano.net - "Bacchino Sport" a Sandro Castagnoli: l'omaggio al tecnico dei "big" del nuoto pratese

Prato, 21 febbraio 2025 - “Un grande riconoscimento per ricordare una grande persona”. Il presidente della Futura Roberto Di Carlo ha così commentato il conferimento del “Premio” alla memoria ad Ales, scomparso a 76 anni lo scorso agosto. Il riconoscimento con cui il Comune di Prato intende dire grazie al “Casta” per i decenni messi al servizio dellosarà ritirato il prossimo 24 febbraio dalla famiglia dell'indimenticato professore ed allenatore. Aveva letteralmente lonel sangue, del resto: classe 1948, il padre Egisto (detto “Calvino”) era stato uno dei primi istruttori del salto ad ostacoli a Prato. Disciplina nella quale, da giovanissimo,era arrivato a laurearsi campione italiano nei 60 metri della categoria “allievi”. Aveva quindi praticato a buoni livelli ile il basket, per poi diventare prof di educazione fisica al Buzzi e al Copernico.