Anteprima24.it - Avvio dei lavori di ‘Partenope’, le parole del ministro Salvini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiScherza sul nome femminile, dato alla mega trivella, ildei Trasporti, Matteo, che in video collegamento ha partecipato alla cerimonia con la quale è stato dato il via aidella mega trivella che scaverà le gallerie dell’alta velocità, Salerno-Reggio Calabria. “Parthenope l’ho visto questa settimana come film di Sorrentino però chiederò il riequilibrio in quanto in quota quota azzurra, perché io sto inaugurando un sacco di TMB ovviamente con nomi femminili e ci dovrà essere una quota riservata anche ovviamente all’altra parte del mondo” ha scherzato, Sull’abitudine di attribuire un nome femminile alle strumentazioni per le gallerie. Ovviamente, ilespresso elogi per quello che ha definito un cantiere ferroviario fondamentale e ha dato la disponibilità del suo Ministero ad un confronto sul posto anche con gli amministratori locali, ricordando l’importante strategica di questa e di molte altre opere sulle quali il governo nazionale è impegnato Che aumentando la velocità di trasporti significheranno vantaggi sul piano economico, ma anche ambientale.