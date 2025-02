Game-experience.it - Avowed, Obsidian è contenta delle vendite e vorrebbe espandere la serie: sono in arrivo DLC e sequel?

Entertainment ha grandi ambizioni per. Dopo un lungo e travagliato sviluppo durato sei anni, culminato con due reboot e una revisione del gameplay da open world a un sistema a “zone aperte” in stile The Outer Worlds, il GDR ambientato nell’universo di Pillars of Eternity ha finalmente raggiunto il pubblico. Le prime reazioni ed dati di venditapositivi, tanto che la Game Director Carrie Patel ha espresso entusiasmo per il futuro della.Intervistata da Bloomberg, Patel ha dichiarato che lo studio si sente ora più preparato e motivato a lavorare su contenuti aggiuntivi e possibili seguiti, visto che ledell’Accesso Anticipato e dei primi giorni della versione standardpositive.Leggiamo quanto affermato da Patel (grazie a WCCftech):“Abbiamo costruito questo meraviglioso mondo e acquisito un’importante memoria muscolare nello sviluppo di questi contenuti e gameplay, quindi mi piacerebbe davvero continuare a lavorare su questa IP.