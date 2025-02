Game-experience.it - Avowed, lo sviluppo è ripartito due volte in sei anni: inizialmente era una sorta di Skyrim con multiplayer

Lodiè stato tutt’altro che lineare e senza imprevisti: il gioco di ruolo targato Obsidian Entertainment ha infatti dovuto fare i conti con due reboot significativi nei seidi lavorazione prima di arrivare alla versione definitiva.pensato come un action RPG con elementi, ispirato ae Destiny, il progetto ha subito profonde trasformazioni a seguito dell’acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft. Questo ha portato alla prima revisione, con l’eliminazione della componentea favore di un’esperienza più in linea con la tradizione della software house.Come leggiamo su GameSpot, nel corso del 2021 in quel di Obsidian Studios hanno deciso di effettuare il secondo reboot, ridefinendo ulteriormente il gioco: sotto la guida della nuova Game Director Carrie Patel,è stato ricollegato all’universo narrativo di Pillars of Eternity e ha abbandonato la struttura open world per adottare un sistema a “zone aperte”, simile a quello visto in The Outer Worlds.