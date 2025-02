Iodonna.it - Aveva lavorato anche in "General Hospital", "Quando si ama" ed "Ellen", in cui interpretava la madre di Ellen DeGeneres

Lutto nel mondo della televisione: è morta l’attrice Alice Hirson, volto noto di diverse soap opera e serie tv.95 anni. Il suo nome è legato soprattutto a Dallas, in cui recitava nel ruolo della confidente di Ellie Ewing (personaggio interpretato dall’attrice Barbara Bel Geddes). Ha interpretatoladinella famosa sitcom della Abc. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter. L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi› Addio a Ilaria Iacoboni: la giornalista di Radio Capital è morta a 49 anni › Addio a Kim Sae-ron: l’attrice sudcoreana è morta a 24 anni L’attrice Alice Hirson è morta:95 anniStando a quanto riferito dal figlio dell’attrice, David Hirson, l’attrice sarebbe morta per cause naturali al Motion Picture & Television Country House anddi Woodland Hills.