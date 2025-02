Sololaroma.it - Auxerre-Marsiglia, il pronostico di Ligue 1: due giocate da multipla

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend della ventitreesima giornata di1 si aprirà già oggi, venerdì 21 febbraio, con la sfida tra Rennes e Reims che si disputerà alle ore 20.45. Il calendario di questo turno si snoderà poi con i tre match in programma domani, sabato 22 febbraio, che saranno chiusi dall’anticipo serale dello Stadio Abbé-Deschamps, che ospiterà, con fischio d’inizio fissato alle 21.05.Padroni di casa che nella stagione del loro ritorno nella massima serie francese si stanno ben comportando, navigando attualmente in dodicesima posizione a quota 25 punti, con sette lunghezze di vantaggio rispetto ai playoff retrocessione. Per l’però la vittoria in campionato manca ormai dallo scorso 24 novembre, a dimostrazione di un periodo di forma non eccellente. Nelle dieci partite successive all’1-0 sull’Angers sono infatti arrivati solamente sei pareggi a fronte di quattro sconfitte.