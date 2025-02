Secoloditalia.it - Auto elettriche e durata delle batterie: l’Antitrust avvia un’istruttoria su Stellantis e altri tre gruppi automobilistici

L’rità Garante della Concorrenza e del Mercato hato quattro istruttorie nei confronti del gruppo cinese Byd,, Tesla e Volkswagen Group per possibili pratiche commerciali scorrette. Le istruttorie – si spiega in una nota – riguardano le informazioni fornite ai consumatori sullanomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità della batteria e sulle informazioni relative alle limitazioni di operabilità della garanzia convenzionale sulle, in possibile violazione del Codice del consumo.Quanto durano le? Informazioni generiche e contraddittorieIn particolare, gli operatori, sui relativi siti internet, avrebbero fornito informazioni generiche – e talvolta contraddittorie – sull’nomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici commercializzati, senza chiarire quali siano i fattori che incidono sul chilometraggio massimo pubblicizzato e a quanto ammonti questa incidenza sul chilometraggio effettivo.