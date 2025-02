Lanazione.it - Authority, si fa largo la candidatura di Pisano

Il suo nome ha cominciato a circolare, tra gli addetti ai lavori, un paio di settimane fa. E oggi Bruno, presidente di Assocad e manager di un gruppo multinazionale specializzato in consulenze e operazioni doganali, è in pole position per assumere il ruolo di futuro presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, l’ente che sovrintende al funzionamento dei due scali della Spezia e di Marina di Carrara. L’ipotesi è stata fortemente caldeggiata dai notabili della Community portuale, che sul tema della governance, già in tempi non sospetti, hanno voluto sgombrare il campo da possibili equivoci: Spezia non è terra di conquista – questo in sintesi il messaggio veicolato tramite un’asciutta nota stampa nel dicembre scorso –; no, dunque, a candidature calate dall’alto, soprattutto se pilotate dalla politica romana; sì alla valorizzazione di figure locali, espressione delle professionalità e dei bisogni del territorio.