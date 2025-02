Internews24.com - Ausilio svela tutto: «Inzaghi il migliore allenatore che potessimo avere, Frattesi rimarrà a lungo. Donnarumma? Bisogna essere realisti»

Le parole del ds dell'Inter Dopo alcune anticipazioni pubblicate nella giornata di oggi, ecco l'intervista integrale concessa da Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset. Tantissimi i temi toccati dal dirigenza a partire dalla lotta scudetto col Napoli, al cammino in Champions fino a Simone Inzaghi e alle mosse di calciomercato. AD OGGI CI SONO DELLE PRIORITÀ TRA GLI OBIETTIVI DELL'INTER? – «Non è il caso di parlare di priorità soprattutto quando sei nel pieno della stagione, era importante per noi essere in corsa ancora per tutti gli obiettivi, come deve essere per una squadra come la nostra: è il minimo per noi. Noi giochiamo per provare a vincere, essere ancora lì in tutte le competizioni ci dà ancora più possibilità».