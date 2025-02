Napolipiu.com - Ausilio: “Scudetto al Napoli? Firmo solo se l’Inter vince la Champions”

: “alsela”">Il direttore sportivo del, Piero, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Alberto Brandi per SportMediaset, toccando diversi temi caldi della stagione nerazzurra: dagli obiettivi stagionali al mercato, fino al futuro di Inzaghi e ai giovani in rampa di lancio.TRA CAMPIONATO, COPPA ITALIA E: “NESSUNA PRIORITÀ, SI GIOCA PERRE”si prepara a settimane decisive con gli impegni contro Lazio (Coppa Italia),(campionato) e Feyenoord ():“Parlare di priorità ora non ha senso. Siamo in corsa su tutti i fronti ed è il minimo per una squadra come la nostra. Vogliamore e il fatto di essere ancora competitivi in tutte le competizioni ci dà più possibilità. Ogni partita è fondamentale.