Inter-news.it - Ausilio: «Frattesi? Lo penso all’Inter a lungo. Inzaghi? Anche dieci anni!»

Leggi su Inter-news.it

Nella lunga intervista odierna, Pierosi soffermasul futuro di Davidee sul rinnovo di contratto di Simone. Di seguito le parole del direttore sportivo dell’Inter.ASPETTATIVA – Pieronell‘intervista a SportMediaset toccauno dei temi più caldi del mercato invernale nerazzurro: «ha un contratto ancoranell’Inter. So benissimo che il ragazzo ha nella sua testa, eche per la qualità che ha siadovuto e giusto, l’aspettativa di giocare di più. A gennaio c’è stato un passaggio con lui, sapevamo di qualche interesse da parte di qualche squadra, in particolare è evidente che da parte della Roma ci sia stato qualcosa».Daal rinnovo di: le motivazioni diVALUTAZIONI FUTURE – Pieroprosegue spiegando su: «Ci siamo confrontati con lui e gli abbiam fatto capire che nell’Inter ci poteva essere un presente e soprattutto un futuro importante per lui.