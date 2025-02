Ausilio | Champions all’Inter e scudetto al Napoli? Sì ci metto la firma

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset degli obiettivi stagionali del club nerazzurro e delle voci di mercato.al? Alla domanda se accetterebbe subito un simile scenario,ha risposto con decisione:“al? Sì, firmo. Ma solo se c’è un trofeo, altrimenti no.”Asensio e le voci di mercatoInterrogato sull’interesse per Marco Asensio e Joao Félix,ha chiarito:“I rumors nascono spesso dai movimenti degli agenti, che cercano opportunità per i loro assistiti. È normale che nomi importanti come Asensio o Joao Félix vengano accostati, ma noi abbiamo sempre ribadito di essere soddisfatti della rosa. Se ci fossero state delle uscite, avremmo valutato eventuali soluzioni, ma la squadra è stata costruita per essere competitiva su tutti i fronti, con due giocatori per ruolo.