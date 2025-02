Internews24.com - Ausilio a Mediaset: «Se firmerei per lo scudetto al Napoli e la Champions all’Inter? Sì ma ad una sola condizione»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl direttore sportivo dell’Inter, Piero, ha risposto così sugli obiettivi stagionali dei nerazzurri traLeagueIntervistato da Sport, Piero, oltre a spiegare cosa è successo con Marco Asensio per quel rumors di calciomercato Inter, ha parlato anche degli obiettivi stagionali dei nerazzurri traLeague.SE MI CHIEDESSERO DI FIRMARE ORA:ALLEAGUE ALZATA D? – «alzata eal? Si firmo. Ma firmo solo se c’è un trofeo altrimenti non firmo».QUANTO SIAMO STATI VICINI AD ASENSIO? – «I rumors, soprattutto sono legati ai movimenti degli agenti che quando hanno da spostare un calciatore fanno telefonate. Normale che quando hai un giocatore importante come Asensio, Joao Felice.