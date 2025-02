Ilrestodelcarlino.it - Atto aziendale dell’Ast, chiesto incontro in Regione

Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up, Fials, Usb Rsu chiedono unurgente al presidente dellaFrancesco Acquaroli e all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini per discutere la proposta direcentemente, approvato dall’Ast di Ascoli Piceno e che ha sollevato molte preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali, a causa del mancato confronto sindacale obbligatorio, come disposto dalle DGRM n.1385/2022 e n.1291/2024. I sindacati denunciano che la direzione generale precedente a quella attuale si sia limitata a presentare l’il 23 gennaio scorso, senza consentire unsuccessivo per discutere le osservazioni. "l’ex direttore generale Nicoletta Natalini, in particolare, ha ridi ricevere eventuali criticità per iscritto entro il 29 gennaio, riservandosi di convocarci nuovamente, ma ha poi trasmesso una nota nel tardo pomeriggio del 31 gennaio e ha emesso la determina di approvazione lo stesso giorno, portando avanti una condotta antisindacale" riferiscono i sindacati.