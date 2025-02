Padovaoggi.it - Attiva la nuova rotonda a Camin: «Risolto un grave problema di sicurezza stradale»

Sono quasi conclusi i lavori per la realizzazione dellarotatoria a, all'incrocio tra via Vigonovese e Lungargine Rovetta. La rotatoria è infatti già aperta al traffico e deve ricevere solo alcune finiture che non interferiscono con la circolazione. Si tratta di un intervento.