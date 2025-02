Attentatore di Rushdie è colpevole

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.45 Dopo meno di due ore in camera di consiglio,la giuria del processo per l'attentato a Salmanha riconosciutodi tentato omicidio di secondo grado l'aggressore dello scrittore, il cittadino americano di origine libanese Hadi Matar. Il processo si è svolto a Mayville, nello Stato di New York,non lontano dal luogo dell'aggressione ail 12 agosto 2022.è uno scrittore e saggista indiano naturalizzato britannico, autore di opere di narrativa in gran parte ambientate in India.