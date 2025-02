Nerdpool.it - Attack on Titan: THE LAST ATTACK – L’epico finale arriva al cinema il 3, 4 e 5 marzo! PREVENDITE APERTE

Leggi su Nerdpool.it

I fan dionpossono finalmente rivivere l’ultimo atto di una delle serie anime più amate di sempre sul grande schermo! Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment porteranno neiitalianion: THE, un’esperienzatografica senza precedenti che raccoglie gli ultimi due episodi della serie in un unico film evento.Lesono già(Link per le), e l’appuntamento è fissato per il 3, 4 e 5in versione originale sottotitolata in italiano. Un’occasione imperdibile per immergersi nuovamente nell’intensità della battagliache ha sconvolto milioni di spettatori in tutto il mondo.Unepico per una saga leggendariaBasato sull’omonimo manga di Hajime Isayama,onha ridefinito il genere dark fantasy, conquistando una fanbase globale e ricevendo lodi per la sua trama avvincente, i suoi personaggi sfaccettati e le spettacolari sequenze d’azione animate da MAPPA.