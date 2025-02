Movieplayer.it - Attack on Titan: The Last Attack, aprono le vendite per l'anime al cinema solo il 3, 4 e 5 marzo

Tutti pronti per l'arrivo aldell'di culto distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainmentil 3, 4 e 5in v.o. con sottotitoli in italiano.le preperon: The, l'di culto diretto da Yuichiro Hayashi, distribuito neida Crunchyroll e Sony Pictures Entertainmentil 3, 4 e 5in v.o. con sottotitoli in italiano. Tutti pronti per seguire l'eccezionale avventura che riunisce gli ultimi due episodi dell'acclamata seriein un'esperienzatografica unica e colossale.on: THEriunisce gli ultimi due episodi dell'acclamata seriein un'esperienzatografica per godere appieno dell'epico finale in un film di dimensioni colossali che promette 145 minuti di adrenalina pura.