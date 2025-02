Repubblica.it - Attacco hacker filorusso al porto di Genova, la Procura apre un’inchiesta

Leggi su Repubblica.it

L'fa parte di una più ampia campagna che glifilorussi hanno lanciato il 17 febbraio scorso contro istituzioni e aziende italiane. Per il quinto giorno consecutivo il collettivo ha lanciato attacchi Ddos (Distributed denial of service) per mettere in down i siti.