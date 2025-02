Ilfattoquotidiano.it - Attacco con il coltello a Berlino, uomo ferito gravemente davanti al Memoriale della Shoah

con il. Secondo quanto riportano i media tedeschi nel tardo pomeriggio di venerdì unarmato diha colpito diversi passanti nel quartiere Mitte tra ildell’Olocausto e l’ambasciata degli Stati Uniti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. La vittima èassaltato tra le steli che compongono ilnel centro di, a pochi metri dal Bundestag. L’è statoed ora è in ospedale. L’arma non è stata ancora trovata. L’autore del reato è in fuga. I testimoni affermano di aver visto unscappare. Ilè uno spazio aperto al quale i visitatori possono accedere liberamente. Al momento l’aria è presidiata dalla polizia.Solo ieri la polizia tedesca aveva arrestato un 18enne ceceno che, secondo gli inquirenti, pianificava un attentato all’ambasciata israeliana a