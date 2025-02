Attacco con coltello a Berlino la furia sui passanti vicino al memoriale dell’Olocausto Aggressore in fuga

Leggi su Open.online

un uomo armato diha colpito un passante, nella zona tra ile l’ambasciata degli Stati Uniti. L’è avvenuto alle 18 circa, quando l’uomo è riuscito a ferire un uomo, che sarebbe stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. In corso l’intervento della polizia e degli operatori sanitari, che stanno assistendo diverse persone ancora in stato di shock. L’sarebbe ancora in.Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen. pic.twitter.com/DNeYLJzgEO— Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2025 Le elezioni di domenica e l’ombra degli ultimi attacchiL’arriva alla vigilia delle elezioni Politiche in Germania.