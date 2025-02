Panorama.it - Attacco al Memoriale dell'Olocausto di Berlino: uomo gravemente ferito

Venerdì pomeriggio, unè statonei pressi deldida un aggressore ancora ignoto. La polizia, intervenuta immediatamente sul posto, ha riche diverse persone hanno assistito alla scena e sono state soccorse dai servizi di emergenza per lo shock subito.Secondo il quotidiano Tagesspiegel, le forze'ordine hanno isolato l'area delnel centroa città e avviato le ricerche per individuare il responsabile. L'sarebbe stato colpito con un oggetto affilato ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dai vigili del fuoco.L'si sarebbe verificato sul lato nord del monumento, nelle vicinanze'Ambasciata degli Stati Uniti. Al momento, la polizia non ha fornito dettagli sul possibile movente'aggressione, e l'assalitore risulta ancora in fuga.