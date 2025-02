Attacco a Berlino | uomo ferito è grave

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.15 Una persona è rimastamente ferita in seguito a una colpi di coltello vicino al memoriale dell'olocausto nel quartiere Mitte, a, vicino all'amabasciata americana, a pochi metri dal Bundestag (parlamento). Sembra che diverse persone siano state curate perché in stato di shock. La polizia ha detto che la vittima è uned è stato trasportato in ospedale. L'arma del delitto non è stata ancora trovata e l'autore del reato è in fuga.