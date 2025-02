Lettera43.it - Attacco a Berlino, un uomo è stato accoltellato vicino al Memoriale della Shoah

Leggi su Lettera43.it

Ungravemente ferito a coltellate nel tardo pomeriggio di venerdì a, tra l’ambasciata americana e il, nel centrocapitale tedesca, a pochi passi dal Bundestag. L’aggressore, che ha colpito la vittima in un’area molto frequentata, è riuscito a fuggire, mentre la polizia ha immediatamente isolato la scena del crimine e ha avviato le indagini. I soccorritori, giunti prontamente sul posto, hanno trasportato l’in ospedale e preassistenza a numerosi passanti sotto shock, tra cui diversi testimoni dell’aggressione. La polizia ha confermato che l’arma del delitto non è stata ancora rinvenuta e che al momento non ci sono indicazioni di un legame con il. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine continuano a perquisire l’area circostante.