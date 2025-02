Oasport.it - ATP Rio de Janeiro, Alexandre Müller sorprende Etcheverry, Francisco Cerundolo avanza

Calato il sipario sui primi quattro ottavi di finale dell’ATP500 di Rio de. Sulla terra rossa brasiliano, l’avventura di Luciano Darderi è finita. L’italo-argentino ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di. Il n.26 del ranking si è imposto in rimonta col punteggio di 6-7 (1) 6-3 6-2 e si è qualificato per i quarti di finale. Prosegue il periodo negativo di Darderi.se la vedrà nel prossimo round contro il francese. Il francese (n.60 del mondo) continua a stupire in questo torneo. Dopo aver eliminato il tanto atteso Joao Fonseca, il transalpino ha eliminato l’argentino Tomas Martin(n.43 ATP) col punteggio di 7-5 7-6 (5) in 2 ore e 9 minuti di partita. Una prestazione solida dinte è stata anche l’eliminazione di Jaume Munar.