Atp Rio de Janeiro 2025 | Darderi si arrende a Cerundolo l’argentino rimonta e vince in tre set

La corsa di Lucianonel torneo Atp 500 di Rio desi infrange nuovamente contro Franciscoagli ottavi di finale della rassegna. Come la settimana scorsa a Buenos Aires, ènumero 4 del tabellone a prevalere, questa volta in tre set con il punteggio di 6-7(1) 6-3 6-2 dopo due ore e nove minuti di lotta intensa. Il maggiore dei fratelli, reduce dalla sconfitta in finale contro Joao Fonseca nel torneo di casa e risalito alla posizione numero 26 del ranking Atp, affronterà ora ai quarti di finale il francese Alexandre Muller, che ha regolato in due setTomas Martin Etcheverry.Nelle altre gare di serata, arriva il successo a sorprese del portoghese Jaime Faria. Il classe 2003, in gara come lucky loser, ha superato in tre set la concorrenza dello spagnolo Jaume Munar: 6-4 2-6 6-3 il punteggio in favore del tennista lusitano in due ore di gioco.