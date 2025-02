Oasport.it - ATP Doha 2025, in finale la sfida tra Andrey Rublev e Jack Draper

Leggi su Oasport.it

Sarannoad affrontarsi nell’ATP 500 di. Al termine di due semifinali davvero molto combattute il russo ed il britannico sono riusciti a staccare il biglietto per l’ultimo atto, conquistando così la possibilità di conquistare il loro primo titolo stagionale.non giocava unaaddirittura dall’agosto dell’anno scorso, quando perse da Alexei Popyrin nel Masters 1000 di Montreal. L’ultima vittoria ATP, invece, risale maggio 2024, con il successo, sempre in un 1000, a Madrid, contro Felix Auger-Aliassime. Proprio contro il canadese è arrivata la vittoria odierna, al termine di una battaglia clamorosa di due ore e quarantasei minuti di gioco, con il russo che si è imposto con il punteggio di 7-5 4-6 7-6. Non sono bastati 21 ace ad Auger-Aliassime per avere la meglio di, con il canadese che ha anche salvato sette delle otto palle break concesse, con l’unica mancata proprio nel dodicesimo game del primo set.