Oasport.it - ATP 500 Rio de Janeiro, si ferma la corsa di Luciano Darderi. Cerundolo batte nuovamente il tennista italiano

Leggi su Oasport.it

Sicontro l’argentino Franciscoladiche nell’incontro valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rio deperde con il punteggio di 6-7(1-7) 6-3 6-2 in un match durato due ore e nove minuti. Il numero ventisei del mondo affronterà nei quarti di finale il vincente della sfida tra il connazionale Tomas Etcheverry e il francese Alexandre Muller.Un primo set dai due volti si conclude con la vittoria delazzurro al tiebreak dopo una partenza che lo aveva visto perdere i sei punti iniziali e cedere a zero il primo game di servizio. Il giocatore argentino sale in maniera abbastanza agevole fino al 4-1 anche se mostra fin da subito di non essere nella sua miglior condizione perché sbaglia spesso da fondo e non riesce a incidere come vorrebbe.