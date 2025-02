Bergamonews.it - Atalanta, testa al campionato per superare il caso Lookman-Gasp: domenica c’è l’Empoli

Derubricare ila brutto episodio appartenente al passato e rimettere lasugli obiettivi da inseguire, a partire dalla trasferta di Empoli. In casaè questa la linea dopo il confronto andato in scena giovedì a Zingonia con il presidente Antonio Percassi e tutta la squadra.L’intervento del patron si è reso necessario per stemperare gli animi a seguito del botta e risposta tra conferenza e social che ha visto al centro Ademolae Gian Pieroerini, la questione del rigore contro il Brugge. Ieri mattina fuori dal centro Bortolotti è apparso anche uno striscione di sostegno nei confronti del numero 11 ed eroe di Dublino.Voltare pagina è la priorità, insomma. Cose che capitano nel calcio: si poteva evitare, ma tant’è. L’importante è come si superano, certi momenti.