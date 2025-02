Quotidiano.net - Assolti tre accusati nel caso della morte di Liam Payne in Argentina

Leggi su Quotidiano.net

Tre dei cinquedel cantante britannicosono statinelle ultime ore da una Corte d'appelloe sono stati estromessi dalriguardante l'ex membro degli One Direction. Le persone scagionate sono un imprenditore vicino all'artista, il direttore dell'hotel dove è avvenuto l'incidente e il responsabilereception, inizialmente indagati per omicidio colposo. Gli altri due imputati (un dipendente dell'hotel e un cameriere) dovranno rispondere di traffico di droga e stanno scontando la custodia cautelare in carcere.è deceduto a 31 anni il 16 ottobre 2024 a Buenos Aires, dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, situato nel quartiere Palermo. I risultati dei test tossicologici hanno stabilito che l'artista aveva assunto alcol, cocaina e un antidepressivo prima di morire.