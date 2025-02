Assistenza protesica in Campania | arriva SIGAP la svolta digitale per i pazienti

Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo software regionale consentirà agli specialisti ambulatoriali di gestire al meglio la presa in carico deiche necessitano diin. «Grazie a questa piattaforma sarà possibile snellire il carico burocratico per ie assicurare una continuità assistenziale che prescinde dall’ambito territoriale», spiegano Claudio Ussano e Gaetano Amorico (rispettivamente segretario regionale e vicesegretario provinciale del Sindacato Unico Medici Specialisti Ambulatoriali SUMAI). Ma in che modo questa piattaforma potrà snellire le procedure e migliorare l’? Anche di questo si è discusso ieri all’Auditorium della Direzione generale Tutela della Salute della Regione. Una giornata di confronto e aggiornamento che ha visto medici e istituzioni regionali lavorare assieme con l’unico obiettivo di migliorare l’