Assegno unico | nel 2024 erogato a 101 milioni di figli per 20 miliardi di euro

Quotidiano.net - Assegno unico: nel 2024 erogato a 10,1 milioni di figli per 20 miliardi di euro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 febbraio 2025 – Nell’universale è stato attribuito a 10,1didi 6,4di nuclei familiari, con una spesa totale di circa 20di. A tirare le somme sui numeri dello strumento di sostegno alle famiglie numerose è l’Inps: i dati emergono dall'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'AUU, pubblicato oggi, che include anche le informazioni relative ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) per gli anni 2022 e 2023. Le tabelle dell’2025: ecco tutti gli importi e gli aumenti Che cos’è l’L’Universale (AUU), è una misura di sostegno alle famiglie introdotta a decorrere dal 1° marzo 2022 dal decreto legislativo 230/2021, con lo scopo di razionalizzare e semplificare le previgenti misure previste per le famiglie con; beneficiari dell’AUU sono i nuclei familiari conminorenni a carico, ovveromaggiorenni ma che non abbiano ancora compiuto i 21 anni di età se studenti o disoccupati, oltre chedisabili senza limiti di età; per i nuovi nati l’decorre dal settimo mese di gravidanza.