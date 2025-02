Anteprima24.it - Asse stradale Benevento-Caserta, i rappresentanti caudini di NdC: “Non si permetta che l’opera muoia prima di nascere”

Tempo di lettura: 3 minuti“L’continua a restare un sogno nel ctto. La speranza è che non resti a giacere nel ctto del Ministero delle Infrastrutture, nonostante rassicurazioni di maniera. E’ ora che si cominci a fare sul serio, dal Governo alla Regione, perchè quest’opera si realizzi. Se il Mit ha ha la reale volontà di realizzare l’infrastruttura deve subito chiedere ad Anas di procedere con i suoi progettisti all’aggiornamento del progetto come rimodellato dal Dibattito Pubblico con un lotto funzionale per poi reinserirlo nel prossimo aggiornamento del Contratto di Programma. Quest’infrastruttura, che sarebbe strategica, non può morire,di, di burocrazia enza di visione”, lo scrivono in una nota NdC Domenico Mauro (vicesegretario regionale) Marcella Sorrentino (segretaria provinciale), Giacomo Buonanno (vicesegretario provinciale) e Pierpaolo Izzo (vicesegretario provinciale e responsabile rapporti con le imprese).